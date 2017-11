Analytikere efter Genmab-regnskab: Guldkalv fordobles i 2018

Eksklusivt for kunder

Genmab fastholdt sin salgsprognose for kræftmidlet Darzalex for hele 2017, men ledelsen har efterfølgende understreget, at salget nok lander i toppen af intervallet på 1,1-1,3 mia. dollar. Nordea Markets tror på ledelsen og på en fordobling af salget...