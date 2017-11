Usikkerhed i årets slutspurt spænder ben for mere præcise mål fra høreapperatsgigant

Der er stadig for stor usikkerhed i årets to sidste måneder. Det forklarer Søren Nielsen, topchef i William Demant, efter selskabet torsdag meldte ud i sin periodemeddelelse, at man fastholder forventningerne til årets primære drift på 2,3-2,6 mia. kr."En meget stor del af vores forretning har en stærk sæsonafslutning i november-december. Sidste år prøvede vi at indikere, at vi mente det var i den nedre ende af et interval på 300 mio. kr., og der tog vi grueligt fejl. Så i år gør vi ikke det," siger Søren Nielsen. Ifølge Morten Imsgard, senioranalytiker i Sydbank, er den overordnede tone i meddelelsen særdeles positiv."Jeg har meget svært ved at sætte en finger på nogen steder, hvor de beskriver en udvikling i forretningen, som er blevet dårligere i forhold til det, vi så i første halvår, og det er overordnet set en god melding til aktionærerne," siger han.Han hæfter sig især ved, at deres gennemsnitslige salgspriser i høreapparatsdivisionen forsætter med at stige ind i andet halvår. Særligt på den private del, hvor selskabet melder om en stigning på 3-4 pct."Det vidner om, at William Demant bliver ved med at kunne sælge mange af de dyreste høreapparater i sin produktportefølje, og at selskabet har stor succes på de rigtige markeder - altså de markeder, hvor der er høje priser og dermed også gode indtjeningsmuligheder," siger han.På trods af de mange gode takter i meddelelsen har investorerne efter markedsåbning sendt aktien ned med ca. 2,5 pct.Forud for meddelelsen anbefalede Mortens Imsgard da også at sælge. "Salganbefalingen er mere bygget op omkring værdiansættelsen aktien. Det er en aktie, som er højt prisfastsat. En aktiekurs som efter min vurdering indregner en betydelig salgsvækst fremadrettet, og ikke mindst en meget betydelig stigning i indtjeningsevnen de kommende mange år, og der bliver vi jo ikke meget klogere i dag," siger han."Jeg sidder tilbage med en følelse af, at alt forløber godt for dem, og derfor er jeg faktisk også lidt overrasket over, at de ikke er i stand til at indsnævre deres guidance. Der er to måneder tilbage af året. Så virker et indtjeningsspænd på 300 mio. kr. meget stort, når jeg sidder og kigger på det. Især når de beskriver det hele, som om at der nærmest ikke er gået noget galt i årets første ti måneder," fortsætter han.Morten Imsgard fremhæver desuden produktet Oticon opn, der et år efter lanceringen stadig viser fremgang ifølge selskabet."Det er i andet halvår 20017 vi ser den reelle styrke af produktet, fordi vi ruller henover nogle måneder, hvor det allerede har været på markedet, så nu er det sværere at vise vækst, men det er de sådan set i stand til - både stykvækst og vækst i salgspriser," siger Mortens Imsgard.Han mener, det vidner om, at det forretningsmomentum, der er skabt af Oticon opn, formår selskabet at fastholde."Det er godt i høreapparatsmarkedet, som har relativt korte produktslivscyklusser," siger han.