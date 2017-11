TV2 taber stort i EU-sag: Risikerer milliontab

TV2 har netop tabt en længe ventet dom ved EU-domstolen. Retten fastslår dermed, at TV2 har modtaget statsstøtte i 1995 og 1996, fordi reklameindtægter blev overført til TV2 via TV2-fonden, og det kan medføre en millionbet til TV 2.



"Domstolen træffer endelig afgørelse i søgsmålet med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse og beslutter, at Kommissionen oprindelige beslutning står ved magt," skriver domstolen.



TV2 har noteret sig at dommen er kommet og vil nu drøfte dem med med sine juridiske rådgivere.



"Vi vil nu læse dagens domme og drøfte dem med vores juridiske rådgivere, inden vi kommenterer afgørelserne," siger TV2's administrerende direktør, Merete Eldrup, i en pressemeddelelse



Domtolen forholder sig til, om den såkaldte kompensationsordning, der kørte i alle årene fra 1995 frem til 2002, var en form for statsstøtte, der burde være anmeldt til EU-Kommissionen inden udbetaling.



Det mente EU-Kommissionen, og efter en masse mellemregninger og retlige afgørelser skærer EU-Domstolen nu igennem og giver EU-Kommissionen ret.



Da TV2 blev stiftet i sin tid var det med statslån, og tv-stationen skulle så finansieres via licensen ligesom DR. Men TV2 fik også mulighed for at tjene penge på reklamer, og der var andre goder.



Den konstruktion fik de kommercielle tv-selskaber på stikkerne. I første omgang klagede SBS over ordningen til EU-Kommissionen for perioden 1995 til 2002.



Kommissionen fastslog så, at der var tale om statsstøtte på flere områder, men også at det var foreneligt med reglerne i det indre marked bortset fra et beløb på 628,2 mio. kr., der lignede en slags overkompensation.



Så den danske stat skulle have det beløb tilbage fra TV2 med renter. Problemet var bare, at det ville gøre TV2 insolvent, så skulle der laves en rekapitalisering, hvor der blev skud 440 mio. kr. ind og konverteret statslån for 394 mio. kr. til egenkapital.











(opdateres)