TV2 taber omstridt EU-sag: Risikerer nu milliardkrav

Opdateret kl 11.13 - TV2 har netop tabt en længe ventet dom ved EU-domstolen. Retten fastslår dermed, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i 1995 og 1996, fordi reklameindtægter blev overført til TV2 via TV2-fonden, og det kan medføre en millionbet til TV 2.



"Domstolen træffer endelig afgørelse i søgsmålet med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse og beslutter, at Kommissionen oprindelige beslutning står ved magt," skriver domstolen.



Ifølge Ritzau kan afgørelsen betyde, at TV2 må grave dybt i lommerne og betale et milliardbeløb, men det er op til EU-Kommissionen at afgøre.



TV2 vil nærlæse dommene



TV2 har noteret sig at dommen er kommet og vil nu drøfte dem med med sine juridiske rådgivere.



"Vi vil nu læse dagens domme og drøfte dem med vores juridiske rådgivere, inden vi kommenterer afgørelserne," siger TV2's administrerende direktør, Merete Eldrup, i en pressemeddelelse



Domtolen forholder sig til, om den såkaldte kompensationsordning, der kørte i alle årene fra 1995 frem til 2002, var en form for statsstøtte, der burde være anmeldt til EU-Kommissionen inden udbetaling.



Det mente EU-Kommissionen, og efter en masse mellemregninger og retlige afgørelser skærer EU-Domstolen nu igennem og giver EU-Kommissionen ret.



Krav på 1,8 mia. kr. truer



EU-dommene vil blive gransket nøje i Danmark af TV2's konkurrenter. Der er nemlig også en sag under opsejling ved Østre Landsret, hvor Viasat-ejeren MTG anklager TV 2 for at have modtaget ulovlig statsstøtte. MTG kræver, at TV2 skal betale hele 1,8 mia. kr. tilbage til den danske stat.



Og her vil EU-dommene give ny ammunition.



Frands Mortensen, medieforsker og professor på Aarhus Universitet, vurderede igår i en analyse i fagbladet Journalisten, at hvis TV2 tabte sagen, ville det være et skridt på vejen mod en konkurs - netop på grund af risikoen for milliardkrav.