Vestas' regnskab skuffer: Sænker forventningerne til 2017

Skuffer på overskudsgrad

Skal kæmpe for førerposition

Opdateret 8:54: Vindmøllegiganten Vestas fremlægger et skuffende regnskab for tredje kvartal i år, hvor det samtidig sænker forventninger til 2017. Både omsætningen og resultatet lander under analytikernes forventninger.Selskabet kommer ud med en omsætning på 2,74 mia. euro i tredje kvartal, hvilket er et fald på 6 pct. mod 2,9 mia. euro i samme kvartal året forinden. Analytikernes forventning lød på 2,8 mia. euro., ifølge estimater fra Ritzau.Samtidig præciserer Vestas forventningerne til 2017 til 9,5-10,25 mia. euro, hvor det tidligere lød på 9,25-10,25 mia. euro. Overskudsgraden bliver desuden nedpræciseret til 12-13 pct. mod tidligere 12-14 pct.Vestas justerer ligeledes på forventningerne til investeringer for 2017 fra ca. 350 mio. euro til ca. 400 mio. euro. I kvartalet lander resultatet på 253 mio. euro efter skat mod 309 året mio. euro forinden. Analytikernes forventning lød på 296 mio. euro, ifølge estimater fra Ritzau, som er baseret på 11 analytikere.Overskudsgraden ligger på 12,9 pct. i kvartalet mod 14,9 pct. i 2016, hvor analytikerne forventede 14,5 pct., ifølge estimater fra Ritzau."I tredje kvartal leverede Vestas en øget ordreindgang og en sund indtjening i et marked der oplever en accelereret konkurrence og faldende profitabilitet. Både vindmølleordrebeholdningen og serviceomsætningen steg 18 pct. i forhold til sidste år, mens omsætningen for årets første ni måneder er på niveau med 2016. Med et marked der er i fortsat hastig udvikling, forbliver fokus på at bevare vores førerposition ved at eksekvere på strategien og øge vores effektivitet," siger Vestas' topchef, Anders Runevad, i en selskabsmeddelelse. Vestas kalder ordreindgangen solid og landede ordrer for 2.615 MW i tredje kvartal 2017, hvilket er en stigning på 48 pct. sammenlignet med kvartalet året før.Omsætning for de første ni måneder er på niveau med 2016, nemlig 6,8 mia.euro.I formarkedet ser det ud til, at aktien forventes at få kurssmæk, i skrivende stund ligger Vestas-aktien i et minus 15 pct. kort før åbningen.