Bavarian sætter gang i nyt forsøg med vaccine

Bavarian Nordic indleder nu et ekstra fase 2-forsøg, der skal afklare effekten af vaccinekandidaten RSV mod en luftvejssygdom af samme navn.



Bavarian har allerede gennemført et fase 2-forsøg med 421 forsøgspersoner, som skulle fastlægge den optimale dosis og se på effekter.



Nu rekrutteres der 86 af de oprindelige forsøgspersoner, der får en ny dosis - enten stor eller lille - og derefter bliver overvåget for at se effekten.



"Forsøget skal medvirke til at undersøge, om der kræves en årlig revaccination, eller om vaccinen forbliver effektiv over flere sæsoner. Vaccinen har tidligere vist at kunne fremkalde et immunrespons mod RSV af en sæsons varighed," skriver Bavarian i meddelelsen.



"Udviklingen af en RSV vaccine udgør stadig et væsentligt behov for folkesundheden verden over. Vores udviklingsplan retter sig ikke alene mod at fastlægge varigheden af responset fra vores vaccine, der allerede har vist aktivitet i op til seks måneder, men også at gennemføre et challenge-forsøg i mennesker næste år, som vil give os et tidligt fingerpeg om, hvilken effekt vi kan forvente af vaccinen," udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, i meddelelsen.



/ritzau/FINANS