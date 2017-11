Indkøbsmekka solgt til kapitalfond

Dansk Supermarked Group har solgt Næstved Storcenter, men fortsætter som lejer. Køberen ønsker først senere at stå frem, men efter hvad Sjællandske erfarer, er der tale om en udenlandsk kapitalkæde, der investerer i Sydsjællands populære indkøbsmekka. Foruden Bilka er der 75 specialbutikker og et havecenter.



"Aftalen kommer alle parter til gode. Næstved Storcenter får en dygtig ejer med kompetencerne til fortsat at udvikle centret. Og vi får mulighed for at fokusere på vores kerneforretninger," siger Per Bank, administrerende direktør i Dansk Supermarked Group.



Næstved Storcenter blev opført i årene 1986-89. Med en årlig omsætning på over 1,5 mia. kr. og næsten fem millioner kunder om året er det Sydsjællands største shoppingcenter.



Ifølge Dansk Supermarked Group vil køberen fortsætte og udvikle storcentret. Dansk Supermarked fortsætter også med sine tre forretninger - Bilka, Carls Jr. og Starbucks.



Dansk Supermarked justerede sidste år huslejen for de mange butiks-lejere i centret. Det skete efter en retssag, hvor lejerne tabte.



/ritzay/FINANS