Vestas optakt: Usikkerhed om USA overskygger tal

mio. euro Q3 17(e) Q3 16 FY 17(e) FY 16 Omsætning 2806 2903 10.041 10.237 - heraf service 356 312 1503 1309 Bruttoindtjening 585 591 2118 2126 Bruttomargin (i %) 20,7 20,4 20,8 20,8 EBIT f.s.p 399 433 1380 1421 EBIT-margin (i %) 14,5 14,9 13,6 13,9 Resultat før skat 394 411 1329 1287 Resultat efter skat 296 309 997 965 Frie pengestrømme 212 155 875 1364 Ordreindgang (i MW) 2389 1769 10.033 10.494

Særlig fokus vil rette sig mod det amerikanske marked, når Vestas torsdag aflægger regnskab for tredje kvartal, efter at der i sidste uge blev fremlagt et forslag til en ny skattereform i USA, der grundlæggende kan ændre markedsudsigterne for vindindustrien i landet."Alle kommentarer herom vil blive nærstuderet, men det er svært for Vestas at blive konkret om konsekvenserne af et ikke-vedtaget lovforslag. Efter alt at dømme betyder det dog stor usikkerhed om ordreindtaget fra USA på kort sigt," skriver aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank i et notat.Og hos Jyske Bank vurderer aktieanalytiker Janne Vincent Kjær, at fokus på selve regnskabet er druknet noget i polemikken omkring de mulige ændringer i USA, som er det absolut vigtigste marked for den danske vindmølleproducent.Det vil være det, snarere end selve regnskabet, som ventes at komme til at styre aktiekursen den kommende tid."Næsten uanset hvad der sker, så vil det være overskygget på den korte bane af det her omkring skattereformen i USA og den usikkerhed, den giver," siger Janne Vincent Kjær til Ritzau Finans.Hun nævner i den forbindelse den 12 gigawatt store ordrepipeline i USA, der har kvalificeret sig til at modtage 100 pct. støtte under PTC-ordningen, men som en ændret lovgivning kan skabe usikkerhed om.Selve regnskabet for tredje kvartal venter Janne Vincent Kjær, bliver "solidt", og det kan bane vejen for, at Vestas indsnævrer forventningsintervallet for hele året.Selskabets seneste forventninger til driftsmarginalen, EBIT, lyder på 12-14 pct., og analytikeren estimerer, at Vestas isoleret for tredje kvartal har realiseret en margin på hele 15,0 pct."Vi ser en mulighed for, at Vestas vil opjustere den lave ende af det forventede interval for EBIT-marginen i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.," skriver hun i et notat.Ifølge et estimat fra Ritzau Estimates er konsensus blandt analytikerne et EBIT-margin for tredje kvartal på 14,5 pct., mens den for hele året er på 13,6 pct.Hos Sydbank peger Jacob Pedersen på muligheden et løft af selskabets omsætningsprognose, hvor Vestas nuværende forventning er et tal mellem 9,25 mia. euro og 10,25 mia. euro. Han peger i den forbindelse på, at den lave ende af prognosen afspejler en omsætningstilbagegang på 17 pct. i andet halvår 2017 i forhold til andet halvår 2016."Det scenarie er svært at forestille sig med en godt fyldt ordrebeholdning og fortsat fin ordreindgang. Vestas skal derfor lande ganske langt under vores tredjekvartals-estimater, for at det er relevant at holde fast i den lave ende af prognose-intervallet.""En oppræcisering af prognosen ligner derfor det mest sandsynlige," vurderer Jacob Pedersen.Selve tredje kvartal ventes at have budt på en omsætning i niveauet 2806 mio. euro, viser estimatet fra Ritzau Estimates, hvilket vil være en tilbagegang fra 2903 mio. euro i samme periode sidste år, mens driftsresultatet, EBIT, ventes at være faldet til 399 mio. euro fra 433 mio. euro.Ud over selve tallene og forventningerne vil der også være fokus på indikationer om konkurrencesituationen og prispresset - ikke mindst efter at konkurrencen Siemens Gamesa i oktober nedjusterede forventningerne."Selv om antallet af annoncerede ordrer i tredje kvartal 2017 var højere, end vi havde forventet gående ind i kvartalet, forventer vi ikke, at prisen per megawatt vil fjerne markedets bekymringer for prispres," skriver Janne Vincent Kjær.Hun venter, at ordrerne indgået i kvartalet vil have en snitpris på 0,81 mio. euro per megawatt, hvilket vil være på linje med andet kvartal. Hos Sydbank venter Jacob Pedersen dog at se et højere tal."Dollarsvækkelsen skaber utvivlsomt noget modvind på prissiden, men sammensætningen af ordrer indikerer, at prisen per megawatt stiger til ca. 0,86 mio. euro per megawatt i tredje kvartal fra det meget lave niveau i andet kvartal," vurderer Jacob Pedersen.Analytikernes forventninger til Vestas' regnskab for tredje kvartal af 2017:(e) = medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til 12 analytikere.Af de 11 analytikere, som har oplyst deres anbefaling, anbefaler syv "køb/akkumuler", mens tre anbefaler "hold/neutral" og den sidste anbefaler at sælge/reducere aktien.Det gennemsnitlige kursmål blandt ni analytikere lyder på 628 kr.Regnskabet offentliggøres torsdag 9. november omkring klokken 8.30./ritzau/FINANS