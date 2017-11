Sydbank: Bedre kvalitet i Genmabs omsætning

Relateret indhold Artikler

Der var ikke de store overraskelser i Genmabs regnskab for tredje kvartal, selv om tallene umiddelbart ikke kunne følge med de forventninger, som analytikerne ifølge estimater fra Bloomberg News havde på forhånd.



Det skyldes nemlig indregning af milepælsbetalinger i estimaterne, for den underliggende omsætning, der er drevet af royalty-indtægter fra partneren Janssens salg af kræftmidlet Darzalex, var egentlig ganske pæn.



"Royalties var kendt på forhånd, fordi vi kender markedssalget af Darzalex fra Johnson & Johnsons regnskab for tredje kvartal. Det er faktisk en anelse højere royalty-indtægter, end jeg havde regnet med," siger Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.



Efter at Janssen, som er ejet af Johnson & Johnson, har passeret et salg på 750 mio. dollar af Darzalex, modtager Genmab 13 pct. af salget mod tidligere 12 pct., og det har trukket lidt op.



Manglende milepæle venter i fjerde kvartal



Han vurderer, at det er manglende milepælsbetalinger, der gør, at Genmabs resultater viste lidt tilbagegang sammenlignet med tredje kvartal sidste år.



Der er da heller ikke kommet mange milepælsbetalinger i kassen i tredje kvartal i år. For hele året venter Genmab fortsat, at selskabet vil modtaget omkring 800 mio. kr. i milepæle fra Darzalex.



Efter de første ni måneder af 2017 har Genmab modtaget 502 mio. kr. i milepæle, og i tredje kvartal isoleret set var tallet blot 13 mio. kr., hvilket er med til at trække de samlede resultater ned i perioden.



Til gengæld betyder den større andel af omsætningen fra royalty-indtægter, at Genmabs toplinje er på vej til at blive mere stabil.



"Der er bedre omsætningskvalitet i royalty-betalinger end i milepæle. Milepæle er flygtige, mens royalty-betalinger er en fast og stigende andel af salget i det her tilfælde," siger Søren Løntoft Hansen.



"Så der er bedre kvalitet i omsætningen i tredje kvartal, end tilfældet var sidste år," fortsætter han.



Finansposter trækker lidt ned



Han påpeger, at Genmab ikke havde annonceret nogen milepælsbetalinger i tredje kvartal, hvorfor det - set fra hans stol - faktisk ikke er den store overraskelse, at der ikke er meget indregnet i regnskabet.



Derudover er der ifølge Sydbanks senioranalytiker heller ikke de store overraskelser i regnskabet. Et punkt, der springer lidt i øjnene, er en stor udgift på 65,5 mio. kr. under finansposter mod et plus på 2,1 mio. kr. på den post et år tidligere.



Det var med til at trække nettoresultatet i underskud, og det skyldes i høj grad afdækning mod den amerikanske dollar, der er blevet svækket en del i løbet af 2017.



"Der er lidt store finansposter i regnskabet, som trækker nettoresultatet ned. Det relaterer sig primært til dollars svækkelse," siger Søren Løntoft Hansen.



Han påpeger, at fokus fremad vil være på udviklingen i Genmabs pipeline, nyhedsflowet i de kommende måneder samt udviklingen i markedsandelene inden for de forskellige behandlingslinjer af knoglemarvskræft med Darzalex.



/ritzau/FINANS