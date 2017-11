Tivoli har en strategi om at blive mindre vejrafhængige, og det skal den nye bygning, Tivoli Hjørnet, som ligger på hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade, bidrage til.



Det siger Lars Liebst, administrerende direktør i Tivoli, til Ritzau Finans.



"Tivoli Hjørnet bidrager til vores strategi om at være en helårsforretning - at åbne op året rundt, og helt bogstavligt åbner vi også op i flere timer."



"Man kan komme for at spise morgenmad og slutte af med en drink, når man går hjem, så det lægger rigtig meget til den øvrige forretning, vi har," siger Lars Liebst.



Tivoli har investeret et trecifret millionbeløb, som ifølge Lars Liebst ligger "lidt under midten", i Tivoli Hjørnet, hvilket er selskabets største enkeltstående investering nogensinde.



Den næste investering bliver ifølge den administrerende direktør intern, men vil frigive plads til noget andet i forlystelsesparken.



"Lige om lidt starter vi et andet projekt nede bag koncertsalen, hvor vi bygger et hus til vores administrative medarbejdere, balletskole og Tivoli-garden, som dog er mere introvert end det her. Det frigiver nogle kvadratmeter, som vi skal bruge til noget ekstra," siger Lars Liebst.



Tivoli Hjørnet huser flere restauranter heriblandt sushikæden Sticks'n'Sushi, et "food hall" med flere spisesteder under samme tag og en udvidelse af Nimb Hotel.



Man kan gå fra gaden ind i Tivoli Hjørnet og fra forlystelsesparken, og det tror Lars Liebst kan være med til at lukke gæster til at investere i et årskort.



"Du kan få et kig ind til haven, men ikke gå helt ind. Vi tror på, at du ved at få det kig måske tænker "ej, jeg skal da have et årskort, så kan jeg gå en tur og komme tilbage", siger Lars Liebst.



Snoren til Tivoli Hjørnet klippes den 17. november kl. 11.00.



/ritzau/FINANS