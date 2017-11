Genmab går tilbage på top og bund - men regner med at nå i mål med darzalex-salg

Eksklusivt for kunder

Opdateret 17.53 med oplysninger om Bloombergs estimater På trods af et lidt skuffende salg af kræftmidlet darzalex i tredje kvartal, forventer Genmab at nå sit mål om et salg i 2017 på 1,1-1,3 mia. dollar.



Det er royaltybetalinger og milepælsbetalinger...