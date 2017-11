Republikansk splittelse kan redde Vestas: Finanshus spår løft i aktien

Flere republikanske medlemmer af Senatets finanskomité er i mod en nedskalering af den vigtige skatterabatordning PTC til blandt andet vindenergi på det amerikanske marked.Det skriver Bloomberg News med henvisning til diskussioner i Senatet omkring den igangværende debat om en ny skattereform. Meldingerne er umiddelbart godt nyt for danske Vestas, der fredag i sidste uge dykkede voldsomt, da det kom frem, at en kraftig reduktion af PTC-ordningen ellers var på tapetet i forslaget til skattereformen i det andet politiske kammer i USA, Repræsentanternes Hus."Vi mener, at emnet er blevet håndteret. Der er måske nogle, der gerne vil følge tilgangen fra Repræsentanternes Hus, men jeg tror ikke, at det er det, vi kommer til at gøre herovre," siger John Thune, der er republikansk senator i South Dakota og tredjeøverste rangerende republikaner i Senatet, ifølge Bloomberg News.Dermed har flere senatorer fra Republikanerne talt i mod en så voldsom nedskalering af PTC, som ellers umiddelbart blev foreslået til behandling i Repræsentanternes Hus i sidste uge.Og ifølge det britiske finanshus Barclays er det godt nyt for vindindustrien."Vi mener, at dette bør fjerne presset fra potentielle ændringer i PTC fra aktierne i Vestas, Siemens Gamesa og Nordex. Vestas i særdeleshed faldt tungt fredag, da nyhederne om de potentielle ændringer ramte, og det mener vi, den bør kunne hente ind igen, særligt hvis resultaterne for tredje kvartal er i orden," skriver Barclays i et analysenotat.Barclays har anbefalingen "overvægt" af Vestas med et kursmål på 690 kr.Vestas faldt fredag 8,8 pct. for siden at rette sig en smule mandag. Tirsdag faldt aktien dog igen 3,3 pct., men onsdag går det igen fremad med 2,2 pct. til 520 kr./ritzau/FINANS