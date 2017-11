A.P. Møller-Mærsk bekræfter at have fået de kinesiske myndigheders godkendelse af Maersk Lines køb af rederiet Hamburg Süd.



Hermed udestår blot myndighedsgodkendelser i Sydkorea og Colombia, oplyser selskabet.



Mærsk venter at kunne afslutte transaktionen endeligt i løbet af fjerde kvartal.



Købet af Hamburg Süd for 3,7 mia. euro blev i sin tid annonceret i april 2017.



/ritzau/FINANS