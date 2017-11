ISS-topchef: Sådan hjalp tech-ansatte os med at vinde tysk kæmpekontrakt

Når en toiletdør er gået op og i et dusin gange, så får ISS og topchef Jeff Gravenhorst et pip i øresneglen, så selskabet kun sender medarbejdere ud når det er nødvendigt. Den teknologiske data-tilgang har været afgørende for kæmpekontrakten i Tyskland.

Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2014