En ud af tre Volkswagen-biler har stadig snydesoftware

En ny undersøgelse viser, at en ud af tre biler fra Volkswagen stadig har installeret et software, der giver fejlagtige informationer om, hvor meget bilerne forurener. For to år siden fik offentligheden kendskab til det såkaldte snydesoftware, der udløste en større krise i selskabet.



Det skriver the Guardian.



Volkswagens direktør i Storbritannien, Paul Willis, forsikrede i februar de britiske myndigheder om, at alle biler ville være fri for snydesoftware inden dette efterår.



En ny undersøgelse fra det britiske transportministerie viser dog, at det ikke er tilfældet.



Diesel-gate



Den såkaldte "diesel-gate" skandale omfattede omkring 1,2 mio. biler alene i Storbritannien. I februar lød den månedlige reparationsrate af Volkswagen-biler på omkring 10 pct. De seneste måneder er produktiviteten faldet til 2 pct.



"Det er afgørende, at biler på britiske veje lever op til reglerne for CO2-udledning. Især når landet er ramt af farlig forurening. Transportministeriet må påtage sig ansvaret for at sikre, at reparationer er udførte så hurtigt som muligt," siger Mary Creagh, der er parlamentsmedlem for partiet Labour, til the Guardian.



Rapporten kommer i kølvandet på det tredje søgsmål mod den britiske regering, der angiveligt ikke har været i stand til at nedbringe luftforurening, der er skyld i omkring 40.000 dødsfald om året.



/ritzau/FINANS