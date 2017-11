Snapchat straffes på børsen efter melding om kursskifte

Chat-tjenesten Snapchat kan ikke følge med i konkurrencen fra Facebook og andre chat-udbydere.



Det fremgår af koncernregnskabet fra moderselskabet Snap Inc. for tredje kvartal, der blev fremlagt efter amerikansk børslukketid tirsdag.



Nu præsenterer selskabet så en række ændringer i sin app. Aktiemarkedet har kvitteret med et voldsomt kursfald.



Snapchats antal daglige aktive brugere steg godt nok 17 procent til 178 millioner på årsbasis i tredje kvartal.



Men analytikere havde forventet et gennemsnit på 182 millioner brugere ifølge data fra analysefirma Factset.



Kraftig konkurrence fra instagram



Snapchat, der blev populært på brugernes mulighed for at chatte gennem en række billeder og videoer, der forsvinder efter visning, er under kraftig konkurrence fra Facebooks Instagram, som har lignende funktioner.



Facebook havde i september 500 millioner daglige aktive brugere af tjenesten.



Mens det går frem for indtjeningen i Snap Inc. så kan den slet ikke følge med udgifterne.



Omsætningen er næsten fordoblet til 539 millioner dollar i de første ni måneder af 2017. Men det er gået samme vej underskuddet.



Driftsresultatet, EBITDA, var på minus 561 millioner dollar i de første ni måneder fra 307 millioner dollar i samme periode sidste år.



Nu vil Snap Inc. så, mindre end et år efter, at selskabet blev børsnoteret, lave markant om i Snapchat. Programmet skal blive lettere at bruge til at sende beskeder.



"Der er stor sandsynlighed for, at det nye design vil være forstyrrende for vores forretning på kort sigt, og vi ved ikke, hvordan vores brugeres ageren vil ændre sig, når den opdaterede app kommer. Men vi er klar til at tage risici for at sikre den langsigtede succes for os," sagde administrerende direktør Evan Spiegel ifølge Bloomberg i forbindelse med regnskabet.



Aktien i Snap Inc. faldt 17 procent i eftermarkedet.



/ritzau/