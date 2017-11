Relateret indhold Tilføj søgeagent TDC

TDC får fra næste år en ekstra mulighed for at sælge sine tv- og bredbåndsprodukter i Nord- og Midtjylland, da teleselskabet har indgået en aftale med Eniig om at leje sig ind på energiselskabets fibernet.



Det oplyser TDC i en pressemeddelelse.



"Vi glæder os over, at vi er nået frem til en aftale med Eniig på kommercielle vilkår. Allerede i dag har vi mange kunder i Nord- og Midtjylland, men med adgang til Eniigs fibernet giver vi nuværende og fremtidige kunder endnu flere valgmuligheder, når de skal vælge tv eller en bredbåndsforbindelse til hjemmet," siger TDC Group-koncerndirektør Jaap Postma, der står i spidsen for det TDC-ejede Yousee, i en pressemeddelelse.



Med lejeaftalen får 270.000 husstande i det midt- og nordjyske mulighed for at vælge Yousees produkter via fibernettet, og derudover kan TDC Erhverv sælge løsninger til virksomheder gennem samme net.



TDC tilbyder primært sine produkter på eget net, men selskabet har tidligere lavet en lignende aftale med Trefor i Trekantsområdet tilbage i 2014.



"I TDC Group har vi en strategi om åbne netværk. Det gælder både som udlejer og lejer. Alle udbydere af bredbånd kan leje sig ind på vores netværk, men vi er også interesserede i at leje os ind på andre netværk, hvor det giver mening, og her er Eniig med sin nye fiberinfrastruktur et godt eksempel," siger Jaap Postma.



/ritzau/FINANS