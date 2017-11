Matas vil skære i omkostningerne og lukker nyt butikskoncept: "Der er ingen genveje"

Opdateret 9.19 - Matas lider stadig under hård konkurrence, og nu vil selskabet skære i omkostningerne og nedsætte priserne på en række produkter. Det fremgår af regnskabet onsdag.



"Regnskabet for 1. halvår 2017/18 er imidlertid utilfredsstillende og lever ikke op til Matas' ambitioner," siger adm. direktør Gregers Wedell-Wedellsborg i en selskabsmeddelelse.



"For at frigøre kræfter til offensive tiltag gennemfører vi et omkostningsreduktionsprogram," siger han også, og et af tiltagene bliver at anvende ny teknologi.



Der var dog ikke de store udsving i aktien ved markedsåbning, og investerorerne reagerede i første omgang med at sende aktien ned med 0,7 pct.



Selskabet tjener færre penge i 2. kvartal, idet det kommer ud med et bruttoresultat på 344,2 mio. kr. mod 361,9 mio. kr. i 2. kvartal sidste år. I samme periode er resultatet faldet til 40,3 mio. kr. fra 54,6 mio. kr. efter skat.



Selskabet kommer ud med en omsætning i 2. kvartal på 778 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,8 pct. sammenlignet med samme kvartal i 2016/2017.



Den underliggende vækst i omsætningen var ligeledes 0,8 pct. Omsætningen var primært drevet af fremgang i segmenterne high end beauty og vital, som f.eks. er vitaminer og kosttilskud.



Desuden lukker Matas sit butikskoncept Stylebox, der har eksisteret siden 2013 og omfatter fem butikker.



Vil spille med åbne kort



Den nye topchef har lanceret en såkaldt 90-dages plan, men han er godt klar over, at det ikke bliver nogen let opgave.



"Min dialog med bestyrelsen i forbindelse med min ansættelse har været ganske åben. Så jeg har vidst, at jeg fra 1. november har den bundne opgave at møde den nye konkurrencesituation og på sigt finde nye veje til vækst i Matas. Der er ingen genveje til at løse den opgave - kun virkelyst, hårdt arbejde og et højt tempo. Det har bestyrelsen, den øvrige ledelse i Matas og jeg givet hinanden håndslag på," siger Gregers Wedell-Wedellsborg i en pressemeddelelse.



Samtidig fremgår det, at bestyrelsesformand Lars Vinge Frederiksen gerne havde været fri for turbulensen i medierne, siden Matas nedjusterede forventningerne den 10. oktober.



"Vi har nu fremlagt kvartalsregnskabet i sin helhed og samtidig givet Gregers Wedell-Wedellsborg mulighed for at sætte ord på de forandringer, han skal stå i spidsen for. Matas vender nu tilbage til den åbenhed overfor investorerne, pressen og omverdenen generelt, som vi har været - og fortsat gerne vil være - kendt for," siger Lars Vinge Frederiksen i pressemeddelelsen.



Selskabet skriver i regnskabet, at det vil øge sin digitale position indenfor skønhed og helse, og derfor har selskabet ansat en direktør til netop det formål, som skal styrke Matas' position på internettet.



Derudover vil der blive tilført yderligere ressourcer til at udvikle Club Matas, så Matas bedre kan udnytte dets viden om kunderne.



Forventninger uændret efter nedjustering



Matas fastholder de forventninger til året, som selskabet udmeldte i oktober, da det nedjusterede, dvs. et fald i den underliggende vækst på 0-2 pct. og ETBITA på 440-470 mio. kr.



Selskabet tilstræber desuden en udbyttebetaling på samme niveau som forrige år, altså 6,30 kr. per aktie. Det forventer også at investere for 90-100 mio. kr. i året.



Det fremgår desuden af regnskabet, at det har kostet 12,7 mio. kr. i engangsomkostninger at skifte fhv. topchef Terje List ud med Gregers Wedell-Wedellsborg.