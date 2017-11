ISS-hesten hopper ikke helt højt nok: Aktien får pisk

Eksklusivt for kunder

Vækstmålene for servicegiganten ISS som i halvårsregnskabet sidst blev sat en tak ned, ser ud til at holde vand inden for forventningen - omend topmålet på 2,5 pct. ikke vil kunne nåes. Aktien falder med 3,5 pct. som reaktion.



Nu har ISS realiseret...