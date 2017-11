Lundbeck løfter indtjeningsprognose for 2017 efter ejendomssalg

Relateret indhold Aktieordbog

Medicinalkoncernen Lundbeck har efter fremgang i tredje kvartal præciseret forventningerne til hele året, og venter nu et salg på 16,9-17,4 mia. kr. og et overskud af driften på 4,3-4,6 mia. kr.



Lundbeck forklarer, at løftet i prognosen også inkluderer gevinsten på 242 mio. kr. fra salget af en række bygninger på selskabets grund i Valby.



Den tidligere prognose lød på et salg på 16,7 -17,5 mia. kr. og et overskud af driften på 4,1-4,5 mia. kr.



"Vores første ni måneder af 2017 har været rigtigt gode med en omsætningsfremgang på 12 pct. og mere end en fordobling af driftsoverskuddet i forhold til samme periode i 2016. Fremgangen betyder, at vi igen kan opjustere vores forventninger til indtjeningen for hele 2017, som forventes at blive den største i Lundbecks historie," siger Anders Götzsche, fungerende adm. direktør for Lundbeck.



For hele 2017 lød analytikernes estimat inden kvartalsregnskabets godkendelse på et salg på 17,4 mia. kr. og et driftsoverskud (ebit) på 4,4 mia. kr.



For de første ni måneder af 2017 viste salget en vækst på 12 pct. til 12,8 mia. kr. og indtjeningen af driften steg 126 pct. til 3,5 mia. kr., viser selskabets kvartalsmeddelelse.



Ledelsen i Lundbeck lægger vægt på, at væksten på toppen er sket samtidig med, at Lundbeck har nedbragt sine omkostninger med 3 pct. i forhold til samme periode af 2016, og lønsomhedsforbedringen i Lundbeck fortsætter.



Driftsmarginen er nu er over det niveau, som Lundbeck havde sat som mål i den langsigtede strategi på 25 pct., da den i de første ni måneder af året landede på 27,1 pct. sammenlignet med 13,4 pct. i samme periode af 2016.



Salget af Lundbecks nøgleprodukter fortsætter med at vokse og nåede en samlet omsætning på 6,5 mia. kr. i årets første ni måneder, svarende til en vækst på 39 pct.



"Samtlige nøgleprodukter har stærkt momentum, og vi fortsætter arbejdet med at gøre dem tilgængelige for flest mulige patienter," siger Anders Götzsche.



I forhold til analytikernes forventninger er der dog flere af de nye lægemidler, der skuffer salgsmæssigt i tredje kvartal, mens de ældre produkter, som i dag møder kopikonkurrence ikke er faldet så voldsomt salgsmæssigt, som analytikerne havde forudset.



I tredje kvartal isoleret var salget på 4,35 mia. kr. mod 3,95 mia. kr. året før, og det er stort set som ventet. Til gengæld overraskede indtjeningen i kvartalet positivt, da driftsoverskuddet landede på 1,4 mia. kr. mod et ventet niveau fra analytikerside på omkring 1,2 mia. kr.