Toyota opjusterer efter fremgang i USA

En svag japansk valuta og gode takter på det amerikanske marked har hjulpet på Toyotas resultater i tredje kvartal, og den japanske bilkoncern opjusterer forventningerne til 2017.



Toyota kom ud af kvartalet med et driftsoverskud på 522 mia. yen (29,4 mia. kr.), mens analytikerne havde ventet et overskud på 511 mia. yen (28,75 mia. kr.).



Ifølge Bloomberg News har Toyota for første gang siden 2009 krydset en markedsandel på 15 pct. på det amerikanske marked, og selskabet overgik blandt andet Fords salg hver måned i løbet af kvartalet.



Den japanske bilkoncern venter nu et driftsoverskud for hele året på 2000 mia. yen mod tidligere 1850 mia. yen. Opjusteringen kommer dog ikke bag på analytikerne, der inden regnskabet ventede et overskud på 2070 mia. yen.



