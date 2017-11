Nike, Facebook og Apple: Sådan løber de fra skatteregningen

Relateret indhold Artikler

Læk afslører, hvordan nogle af verdens rigeste virksomheder snor sig uden om at betale skat.



Det skriver Politiken tirsdag.



Hvis du køber et par sko i en Nike-butik i Danmark, ryger de fleste af dine penge direkte til Holland. Overskuddet havner i en pengetank, som ikke betaler skat. Når danskere køber annoncer hos Facebook, betaler vi til et selskab i Irland, hvorfra kronerne dribles næsten ubeskattet videre til Facebooks hemmelige pengetank i nulskatteøerne Caymanøerne. Facebooks pengetank i skatteparadiset voksede i de første ni måneder af i år med 50 mia. kr.



Apple, som står bag iPhone, iPad og Mac-computere, blev pålagt at betale næsten 100 mia. kr. mere i skat i Irland, fordi en hemmelig aftale gav Apple lov til at føre milliardindtægter ud af Europa næsten uden at betale skat. Ifølge EU-Kommissionen var aftalen ulovlig. Men mens Margrethe Vestagers embedsmænd i EU-Kommissionen undersøgte sagen, var Apple i fuld gang med at skabe en ny konstruktion for at undgå skat. Apple har opsparet mere end 1600 mia. kr. i overskud på salget uden for USA. Siden 2005 har Apple blot betalt mellem 1,24 og 6,17 pct. i skat af sit overskud uden for USA.



De tre multinationale giganter, som er blandt verdens rigeste virksomheder, er alle kunder hos firmaet Appleby. Firmaet betjener nogle af verdens rigeste mennesker og største virksomheder. Det er en gigantisk læk af dokumenter fra Appleby, som afslører Nikes, Facebooks og Apples skattehemmeligheder.



Apples, Nikes og Facebooks metoder er ikke enestående. Ny forskning viser, at multinationale firmaer årligt sender over 4700 mia. kr. i skattely. Dermed går verden glip af næsten 1400 mia. kr. i skat. Det vurderer ph.d.-stipendiaterne Thomas Tørsløv og Ludvig Wier, Københavns Universitet, der sammen med den franske økonom Gabriel Zucman forsker i skattely.



"Meget af det her er ikke nødvendigvis ulovligt, men det ændrer ikke på, at de fleste lande går glip af svimlende beløb, fordi de multinationale selskaber benytter sig af skattelyene," siger Thomas Tørsløv til Politiken.



I Danmark går statskassen glip af 5 mia. kr. i selskabsskat hvert år ifølge forskernes beregninger.



I EU har især Frankrig og Tyskland for nylig talt for at løse problemet ved at afkræve selskaber som Facebook en skat af deres omsætning i hvert enkelt land, men Danmark siger nej til den løsning, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).



"Jeg tror ikke, det er vejen frem at lave særregler for EU, så risikerer vi bare, at aktiviteten flytter uden for EU. Men de skal betale skat, og det skal vi nok finde nogle gode løsninger på," siger han til Politiken.



/ritzau/FINANS