Optakt: Fokus på USA og forventninger hos Pandora

mio. kr. Q3 17 (e) Q3 16 FY 17 (e) FY 16 Omsætning 5106 4612 23.008 20.281 - Americas 1421 1510 6898 6852 - EMEA 2463 2220 10923 9556 - Asien/Stillehavet 1187 882 5220 3873 Omsætningsvækst i kr. (%) 10,7 17,9 13,4 21,2 Bruttomargin (%) 73,9 75,1 74,0 75,1 EBITDA 1925 1842 8694 7922 EBITDA-margin (%) 37,7 39,9 37,8 39,1 EBIT 1774 1719 8015 7404 Resultat før skat 1769 1779 8031 7650 Nettoresultat 1398 1405 6344 6025

Ved Q2 Omsætning 23-24 mia. kr. EBITDA-margin Mere end 38 pct.

Der vil blive holdt øje med den amerikanske forbindelse, når Pandora kommer med regnskab for tredje kvartal tirsdag morgen. De amerikanske forbrugere har gennem længere tid været det svage led i kæden og ikke været meget for at bruge penge - hverken på Pandora eller helt generelt, hvilket har ramt detailhandlen "overthere" - og altså også er slået i gennem hos den danske smykkekoncern.Og det er da også netop USA, som Sydbanks analytiker Søren Løntoft Hansen slår ned på, når han skal finde en eventuel akilleshæl hos Pandora, når tallene rammer på tirsdag.- Pandora er udfordret i USA som følge af et svært detailmiljø med færre forbrugere i indkøbscentrene i et meget tilbudsorienteret amerikansk detailmarked. Vi udelukker samtidig ikke, at orkanerne Harvey og Irma har haft en moderat negativ effekt på salget, skriver analytikeren i en kommentar til regnskabet.Samlet venter Søren Løntoft Hansen, at salget i USA vil være vigende, mens selskabet har haft vækst på store modne markeder som det britiske, det tyske og det australske.- Til gengæld ser vi stærk salgsvækst i blandt andet Frankrig og især i Kina, forudser analytikeren.Samlet venter analytikerne ifølge Ritzau Estimates, at omsætningen stiger til 5106 mio. kr. mod en realiseret omsætning på 4612 mio. kr. i tredje kvartal 2016. Væksten i omsætningen i kroner ventes at falde til 10,7 pct. fra 17,9 pct. i kvartalet sidste år.KONCEPTBUTIKKER RYKKER VED INDTJENINGENMen til trods for tilbageholdne forbrugere i USA, så ser Søren Løntoft Hansen en bedring i aktivitetsniveauet for Pandora i tredje kvartal i forhold til første halvår. Det er blandt andet drevet af, at Pandora ejer stadigt flere konceptbutikker, nye smykkekollektioner og andre udad farende reklameaktiviteter.Fordelen var at eje flere butikker er, at Pandora mere og mere får kontrollen lige fra produktion til salget af de færdige smykker. Fra maj til juni åbnede smykkeselskabet 70 nye konceptbutikker, så man samlet havde 2266 konceptbutikker globalt. Af dem er de 711 ejet af Pandora selv, og deraf var de 51 selvejede butikker åbnet i kvartalet.Og der er mening i at eje hele værdikæden fra sølv- eller guldklump til forbrugeren kan tage et armbånd på. Pandora sætter selv detailomsætningen i de egenejede butikker til at være omkring 2-2,5 gange omsætningen fra en sammenlignelig franchisebutik.I andet kvartal 2017 steg omsætningen fra Pandoras egne butikker med 36 pct. i forhold til andet kvartal 2016 og udgjorde 42 pct. af koncernomsætningen i kvartalet.FORVENTNINGERNE VENTES FASTHOLDTPandora venter, at omsætningen i år vil lande på 23-24 mia. kr. Og Ifølge Ritzau Estimates ventes omsætningen for hele 2017 at lande i bunden af Pandoras egne forventninger - nemlig på 23 mia. kr., hvor analytikernes bud ligger i et interval mellem 22,6 mia. kr. og 23,2 mia. kr.- Vi forventer, at Pandora fastholder helårsprognosen. Konsensus-estimaterne er i den absolutte bund af Pandoras egen prognose-interval, så en fastholdelse af guidance vil efter vores vurdering sende et positivt signal til investorerne, påpeger Søren Løntoft Hansen.Pandora kommer med regnskab tirsdag den 7. november.Analytikernes forventninger til Pandoras regnskab for tredje kvartal af 2017:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til ni analytikere.Ni analytikere har offentliggjort anbefaling, hvor de otte har en købsanbefaling af aktien, mens en enkelt har "hold". Gennemsnittet af fem analytikeres kursmål er på 941 kr.Pandoras forventninger til 2017:/ritzau/FINANS