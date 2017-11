Mærsk optakt: Olien glider ud af billedet

Mio. dollar Q3 17(e) Q3 16 FY 17(e) FY 16 Omsætning, Maersk Line 6195 5359 23.863 20.715 Omsætning, APM Terminals 1037 1062 4050 4176 EBITDA, Maersk Line 811 325 2916 1525 EBITDA, APM Terminals 161 199 651 764 NOPAT, Maersk Line 281 -116 916 -376 NOPAT, APM Terminals 105 131 193 438 Nettoresultat, gruppen 388 438 947 -1897

De olietunge divisioner i Mærsk-gruppen er ved at være totalt fortid, og investorerne kan næsten tillade sig at ignorere dem helt i koncernens regnskaber.Maersk Oil og Maersk Tankers er siden sidste regnskab solgt fra, og selv om handlerne ikke faldt endeligt på plads i løbet af tredje kvartal, betragtes de nu som ophørende aktiviteter. Resultaterne i Maersk Drilling, der også er til salg, er i frit fald, men det er kendt i forvejen og vil sandsynligvis ikke skabe den store reaktion i markedet efter regnskabet.Det vil til gengæld kernedivisionen Maersk Line, der nu stjæler endnu mere af opmærksomheden, når den lyseblå koncern aflægger kvartalsregnskab tirsdag.Her er den store satsning - købet af Hamburg Süd for godt 4 mia. dollar - ikke faldet på plads endnu, men der er stor spænding omkring, hvordan de seneste kvartalers tegn på stigende konkurrence på containermarkedet har ramt Maersk Lines tal.Divisionen er desuden ramt af det hackerangreb, der i slutningen af juni og starten af juli lagde mange af Maersk Lines systemer ned, så skibe og havne måtte ligge stille i flere dage, og det var umuligt at bestille ny fragt med Mærsk-skibene.Maersk Line venter selv en effekt på 200 til 300 mio. dollar i tredje kvartal, hvilket dels består af tabt indtjening og dels af udgifter til styrket forsvar mod fremtidige cyberangreb.Ikke desto mindre er der udsigt til en stigning på 16 pct. i Maersk Lines omsætning til 6,2 mia. dollar og et løft på hele 150 pct. i driftsoverskuddet til 811 mio. dollar, når man ser på analytikernes estimater for tredje kvartal ifølge Ritzau Estimates.Forventningen om de bedre tal skyldes udelukkende de bedre fragtrater, der har været på markedet i tredje kvartal. Maersk Lines snitrate ventes at være løftet knap 18 pct. til det højeste niveau i to år - mens antallet af fragtede containere til gengæld ventes at være stort set uændret i forhold til tredje kvartal af 2016.Bekymringen er til gengæld, at de høje rater ikke nødvendigvis varer ved."Relativt sunde fragtvolumener i 2017 har hjulpet containermarkedet med at holde sig i balance og støtte raterne. Men med mere kapacitet (nye skibe, red.) på vej i 2018 tror vi, at raterne her i bedste tilfælde vil udvikle sig fladt," skriver svenske Handelsbanken.Pres på raterne har da også været billedet indtil videre i fjerde kvartal, og alle indikationer fra Mærsk-ledelsen om den fremtidige forventning vil derfor blive nøje vejet på analytikernes vægte.Tabel over analytikernes forventninger til A.P. Møller-Mærsks regnskab for tredje kvartal af 2017:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates fra op til ti analytikere.Ti analytikere har oplyst deres anbefaling af Mærsk-aktierne. Fem har anbefalingen "køb/akkumulér", tre siger "hold/neutral", mens to siger "sælg/reducér".Regnskabet ventes offentliggjort tirsdag 7. november omkring klokken 8.00./ritzau/FINANS