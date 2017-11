Vestas-konkurrent skal fyre 6000 ansatte i 24 lande

Siemens Gamesa vil skære 6000 stillinger i forsøget på at blive verdens førende vindmølleproducent.



Vindmølleproducenten Siemens Gamesa vil skære 6000 stillinger i forbindelse med en stor omstrukturering af virksomheden. Det oplyser Simens Gamesa i en pressemeddelelse.



De 6000 stillinger er fordelt på 24 lande. 700 af de stillinger, der skal forsvinde, er allerede offentliggjort, lyder det i meddelelsen.



Udmeldingen kommer i forbindelse med et regnskab fra Siemens Gamesa, som viser fald i omsætningen på 12 procent i april-september i forhold til samme periode sidste år.



- Vores økonomiske resultater er stadig ikke på det niveau, som vi alle stræber efter. Men det står klart, at vi gør positive fremskridt, mens vi udfører vores plan om at gøre dette selskab til industriens førende, siger topchef Markus Tacke i en meddelelse.



Baseret på leverancerne i 2016 er Siemens Gamesa med en markedsandel på 13,2 procent ifølge konsulentfirmaet FTI verdens næststørste vindmølleproducent efter Vestas.



Vestas sidder på 15,8 procent af det globale marked.



/ritzau/