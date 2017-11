Inden regnskabet: Analytikere regner med oppræcisering hos Lundbeck

Mio. kr. Q3 2017 (e) Q3 2016 FY 2017 (e) FY 2016 Omsætning 4363 3948 17.432 15.634 - Cipralex/Lexapro 552 575 2386 2518 - Brintellix/Trintellix 440 291 1734 1105 - Abilify Maintena 357 271 1409 1114 - Rexulti 350 246 1322 826 - Onfi 787 645 2987 2409 - Sabril 341 332 1413 1342 - Northera 423 325 1598 1087 - Xenazine 229 357 948 1571 EBIT 1241 589 4447 2292 Resultat før skat 1219 584 4397 2157 Nettoresultat 731 320 2641 1211

Sidste år bød på tre opjusteringer på stribe fra Lundbeck, og muligheden for en gentagelse virker til at være til stede, når selskabet kommer med regnskab for tredje kvartal onsdag morgen.De første to kvartaler har således budt på løftede forventninger blandt andet på grund af udskudt kopikonkurrence til epilepsimidlet Sabril i USA og bedre omkostningskontrol.Samtidig ligger analytikernes estimater indsamlet af Ritzau Estimates i den absolut høje ende af selskabets seneste prognose. Hos Sydbank regner analytiker Søren Løntoft Hansen dog med, at Lundbeck nøjes med en oppræcisering.- Den forsinkede introduktion af Sabril vil efter vores vurdering bidrage til, at Lundbeck lander i den øvre ende af sin egen helårsprognose. Vi udelukker således ikke en oppræcisering af prognosen i forbindelse med regnskabet, vurderer Søren Løntoft Hansen.Sabril løb af patent i slutningen af april 2017, men ifølge Sydbank-analytikeren lader det til, at der først er introduceret kopiversioner af Sabril mod slutningen af kvartalet.Sydbank venter en fremgang i salget af Sabril på 4 pct. i tredje kvartal til 345 mio. kr., mens konsensus i markedet er et salg på 341 mio. kr. - en stigning på 3 pct.Netop Sabril blev efter regnskabet for andet kvartal fremhævet af daværende topchef Kåre Schultz som en af de væsentligste svingfaktorer, der vil afgøre, om Lundbeck rammer i toppen eller bunden af sine nye forventninger om en omsætning på 16,7-17,5 mia. kr. samt et driftsresultat (EBIT) på 4,1-4,5 mia. kr.Kåre Schultz har nu forladt Lundbeck til fordel for et topjob i israelske Teva, og det bliver derfor koncernfinansdirektør Anders Götsche, der i sin egenskab af konstitueret administrerende direktør vil fremlægge regnskabet.Ses isoleret på tredje kvartal venter analytikerne ifølge Ritzau Estimates en omsætningsfremgang på 10,5 pct. til 4363 mio. kr. samt et driftsresultat på 1241 mio. kr. mod 589 mio. kr. i samme periode sidste år.Væksten drives fortsat af de fem nøgleprodukter: skizofrenimidlet Abilify Maintena, antidepressivet Trintellix/Brintellix, Rexulti, der bruges til behandling af skizofreni og depression, Onfi til behandling af epilepsiformen Lennox-Gastaut-syndrom og Northera til behandling af svimmelhed eller fortumlethed hos eksempelvis patienter med Parkinsons sygdom.I tredje kvartal spår analytikerne en fremgang for de fem produkter under et på næsten 33 pct. til 2357 mio. kr.Analytikernes forventninger til Lundbecks regnskab for tredje kvartal:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til fem analytikere forud for regnskabet. Af de fem analytikere har for fire oplyst deres anbefaling. En er på "køb", en er på "hold", og de sidste to anbefaler "sælg/reducer".Regnskabet ventes offentliggjort onsdag 8. november om morgenen./ritzau/FINANS