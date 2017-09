Den amerikanske medicinalvirksomhed Bristol-Myers Squibb har midlertidigt fået stoppet tre studier i knoglemarvskræft med sit kræftmiddel, Opdivo. I et af studierne - et fase 1-studie - indgår Opdivo i kombination med Genmabs kræftmiddel Darzalex.



Det fremgår af en meddelelse fra Bristol-Myers Squibb, skriver branchemediet Medwatch.



Det er den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, der har truffet beslutning om at sætte de tre Opdivo-studier på pause.



Årsagen er, at studier med et middel i samme lægemiddelklasse som Opdivo har indikeret, at risiciene i behandlingen af patienter med knoglemarvskræft overstiger fordelene.



Analytiker i Danske Bank, Thomas Bowers, vurderer over for Medwatch, at nyheden er uden negative afledte effekter for Genmab, da bekymringen samler sig om den lægemiddelklasse, som Opdivo tilhører.



/ritzau/FINANS