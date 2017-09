ATP Ejendomme bygger boliger og hotel i Ørestad

ATP Ejendomme bygger godt 150 boliger i Ørestad, der ventes at stå færdig i 2020.



Investeringen i boligerne er en del af selskabets overordnede boligstrategi, og det er første gang, at ATP Ejendomme står bag et boligprojekt til udlejning. I projektet indgår også et nyt hotel.



ATP Ejendomme bevæger sig ind på området for udlejningsboliger som led i selskabets overordnede

boligstrategi.



Således har ATP Ejendomme erhvervet en attraktiv byggegrund på hjørnet af Hannemanns Allé og Ørestads

Boulevard i Ørestad i København. Her skal ligge godt 150 udlejningsboliger, et parkeringshus, et hotel og en fastfoodrestaurant.



Grunden ligger ganske tæt på Royal Arena, shoppingcentret Field's og metrostationen Ørestad St., der på få minutter fragter de rejsende til hjertet af København.



Ifølge ATP Ejendommes direktør Michael Nielsen er der tale om lejeboliger på en attraktiv adresse, der har gode trafikale tilkørselsforhold og ligger nær gode indkøbsmuligheder.



"Mange vil gerne både bo og arbejde i byen. Ørestad er et område i hastig udvikling, og med en kort metrotur ind til de pulserende byliv, er det appellerende for mange, at de på få minutter kan tage hjem til Ørestad, hvor der er mere lys og luft end i København K," siger Michael Nielsen.



Det er første gang, at ATP Ejendomme står bag et projekt med udlejningsboliger. Lejeboligerne vil blive administreret eksternt af DEAS. Det samlede projekt med boliger, restaurant, hotel og p-hus ventes at bidrage med et stabilt afkast i ATP Ejendommes samlede portefølje. Projektets samlede investering forventes at udgøre ca. 600 mio.kr.



"Der er tale om en langsigtet investering, hvor vi kan se nogle klare fordele og muligheden for pæne, langsigtede afkast til gavn for vores medlemmer," siger Michael Nielsen.



De cirka 20.000 kvadratmeter fordeles på godt 150 boliger, et Zleep Hotel med 200 værelser samt et

parkeringshus med plads til flere end 300 pladser.