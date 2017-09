26-årig med på iværksætternes globale førstehold: "Det sparker nye døre ind"

Neurescue designer et blodforsynende apparat, der kanaliserer blodforsyningen over til de organer, der har brug for det, når hjertet stopper med at slå.



Anette Kristiansen, Klinisk Direktør hos Neurescue:

Anette har over 25 års erfaring inden for klinik, forskning og udvikling af medicinsk udstyr, med en fortid på bl.a. Rigshospitalets anæstesi og traume team, Ambu, Edwards Lifescience og en dansk CRO virksomhed Qmed-Consulting. Allerede under uddannelsen som anæstesi sygeplejerske fra Rigshospitalet startede hun sit arbejde med forskning. I Ambu var hun del af det kliniske team. I Edwards Lifescience arbejdede hun med implementering af non-invasive metoder til hæmodynamisk monitoring og senest har hun i Qmed-Consulting arbejdet med store studie på bla hjertepatienter i Danmark.

Bjørn Broby Glavind, Director of Business Development hos Neurescue:

Med baggrund i International Business på CBS har Bjørn Broby Glavind startet og arbejdet med startups i Malaysia, New York og Skandinavien. Bjørn har gæsteundervist i entreprenørskab på University of Oxford, og arbejder nu som Director of Business Development i Neurescue.

Peter Sebelius, Teknisk projektleder samt Executive Chairman hos Neurescue:

Peter Sebelius har over 15 års erfaring med udvikling af medicinsk udstyr og ledelse. Med baggrund uddannet som både ingeniør og i management, har han udviklet og sat flere succesfulde produkter på markedet, bl.a. det automatiske hjertemassage-apparat LUCAS. Senest børsnoterede han Vivoline Medical på Nasdaq First North i 2015.



Derudover sidder Oliver Johansen i bestyrelsen. Han er koncernchef for international udvikling hos Coloplast.