Kinesisk smartphonegigant overhaler Apple i mobilsalg

Relateret indhold Artikler

Huawei, der er Kinas førende smartphone-producent, har overhalet Apple, når det kommer til det globale salg af telefoner.



Det viser en analyse fra rådgivningsfirmaet Counterpoint Research baseret på salgstal fra juni og juli.



Kun koreanske Samsung sælger flere smartphones end det kinesiske firma.



Tallene for august er endnu ikke frigivet, men Counterpoint Research indikerer at salget i denne måned også var højt for Huawei.



Smartphonen sælger især godt i hjemlandet, Kina, men også Europa, Latinamerika og Mellemøsten tager godt imod mærket. Til gengæld er salget trægt i USA, Sydøstasien og Indien.



I Danmark er Huawei det tredje bedst sælgende mærke efter Samsung og Apple. Sidste år øgede det kinesiske selskab salget af smartphones i Danmark med 70 procent, oplyste de selv for nylig.



Counterpoint Researchs senior analytiker siger ifølge CNBC, at selv om Huawei især blev populært på grund af deres design med store skærme og avancerede kamerafunktioner, formår ingen af deres modeller at score særlig mange point.



"Mens Huawei er blevet verdens andenstørste brand (for telefoner, red.) overordnet set, er det overraskende at se, at ingen af deres modeller kommer ind på topplaceringer," skriver han ifølge CNBC i en meddelelse.



Selv om Apple er sakket en smule bagud overordnet set, er Phone 7 og 7 Plus de bedst sælgende smartphones.



Det er ifølge Counterpoint Research ikke sikkert, at den kinesiske smartphonegigant kan beholde andenpladsen længe.



I næste uge ventes Apple at lancere iPhone 8. Rådgivningsfirmaet forventer, at lanceringen af den nye model vil bringe Apples salgstal i vejret, så Huawei igen overhales.



/ritzau/