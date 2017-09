Posthus i Købmagergade sat til salg

PFA Ejendomme undersøger nu mulighederne for at sælge Postgaarden, der tidligere husede Købmagergade Postkontor.



Processen foregår i samarbejde med rådgivningsfirmaet RED Property Advisers.



"Priserne på erhvervsejendommene i København afspejler den stigende efterspørgsel, vi har set de senere år. Vi er på den ene side en langsigtet investor, der har brug for langvarige og stabile afkastkilder, samtidig har vi også en ambition om løbende at tilpasse vores ejendomsportefølje, så den passer til vores strategi under hensyntagen til prisudviklingen på ejendomsmarkedet," siger direktør i PFA Ejendomme Michael Bruhn.



PFA købte i 2014 den dengang tomme ejendom Postgaarden midt på strøggaden Købmagergade i København. Siden da har pensionsselskabet i 2015-2017 videreudviklet den historiske bygning ved at renovere den med respekt for bygningens oprindelige karakteristika.



De nye eksklusive butiksarealer i bygningen har tiltrukket en række prominente lejere som blandt andet H&M's nye brand ARKET, Fritz Hansen samt Sephora. Kontorerne er udlejet til spiludvikleren Unity, Momondo samt Fredericia Furniture.



Afkast er vigtigst







"Vi er glade for at eje og videreudvikle historiske bygninger, som er med til at bidrage til livet i lokalområdet, som f.eks. her i København. Som ejendomsinvestor og pensionsselskab er vi sat i verden for at skabe et maksimalt afkast til vores kunder. Og i det her tilfælde har vi fået flere interessetilkendegivelser og en indikation på nogle prisniveauer, der gør, at vi som led i vores aktive investeringsstrategi har instrueret RED Property Advisers til at gennemføre en markedstest af ejendommen med henblik på at udbyde den til salg i en struktureret proces," siger Michael Bruhn.



Han understreger, at selvom pensionsinvesteringer – også i ejendomme – er langsigtede, så skal man også være klar til at overdrage stafetten, når timingen er rigtig. Om timingen er rigtig nu, er det, der skal testes.



I 2016 fik PFA Ejendomme endvidere mulighed for at tilkøbe den bagvedliggende ejendom på Niels Hemmingsens Gade 24 af Hotel- og Restaurantskolen og RHB Development.



Ejendommen på ca. 6000 kvadratmeter gennemgår lige nu en ombygning efter samme model som på Postgaarden og kommer til at indeholde en stueetage med en eller flere butikker, restaurant samt kontorer på de øvre etager. Det er hele karréen bestående af Købmagergade 37 og Niels Hemmingsens Gade 24 som nu udbydes til salg i en samlet transaktion.