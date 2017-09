TDC udpeger chef for ny afdeling

En ny afdeling i TDC Finans, Decision Support Center, der har fokus på management rapportering og finansiel modellering og planlægning, skal ledes af Jesper Krüger, som for nylig startede i TDC Group som vicedirektør.



Han kommer senest fra en stilling som Head of Group Performance fra A.P. Møller-Mærsk og har tidligere arbejdet i Nordea og ATP.



"Jesper har 20 års erfaring med strategisk og finansiel planlægning og eksekvering samt optimering og effektivisering af processer og omkostninger i stærkt konkurrenceprægede industrier," skriver TDC.



47-årige Jesper Krüger er uddannet Cand.oecon. fra Aalborg Universitet og er ved at færdiggøre en MBA i strategisk planlægning fra University of Bradford.



/ritzau/FINANS