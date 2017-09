Dansk fond står til 17-dobling af tysk bioteksats

Eksklusivt for kunder

Venturekapitalfonden Sunstone Capital står til kæmpegevinst på en investering på 30 mio. kr. i tyske Rigontec, som nu sælges til medicinalgiganten MSD, kendt som Merck & Co. i USA, for et beløb på lige knap 3,5 mia. kr.



Sunstone Capital ejer 15 pct....