PR-firma mister store kunder efter skandale i Sydafrika

PR-firmaet Bell Pottinger oplever kundeflugt efter en kontroversiel racistisk reklame i Sydafrika, der udstiller en af Sydafrikas rigeste og mest kontroversielle familier, de såkaldte Guptas, som repræsentant for "det hvide monopol" og "økonomisk apartheid".



Det skriver The Guardian.



HSBC, Talktalk, Clydesdale Bank og Carillion er blandt syv selskaber, som på nuværende tidspunkt har forladt PR-firmaet grundet den racistiske reklame, og flere overvejer deres position.



En række ledende medarbejdere i Bell Pottinger har angiveligt også meldt deres fratræden tirsdag, hvor den højest profilerede er John Sunnucks, der er formand for den økonomiske praksis i PR-firmaet.



"Headhuntere har været over os i efterhånden noget tid nu. Folk bliver tilbudt andre muligheder, og ledelsens eneste fokus er at holde medarbejderne så rolige, som de kan," siger en ledende medarbejder i Bell Pottinger til The Guardian.



Også Bell Pottingers næststørste aktionær har forladt virksomheden ved at afskrive sin investering og aflevere aktieandelen tilbage til det kriseramte PR-firma.



/ritzau/FINANS