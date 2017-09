EU-dom: Intel-milliardbødesag skal tilbage i EU-retten

EU's oprindelige rekordbøde på knap 8 mia. kr. til it-giganten Intel skal tilbage til EU-Domstolens første instans, der skal gennemgå kommissionens argumenter på ny.



Det fastslår EU-Domstolen, der altså ikke erklærer sig enig i den dom, der blev fældet ved rettens lavere instans i 2014.



I perioden 2002 til 2007 havde Intel en markedsandel på 70 procent. Retten mente i 2014, at det gjorde det ekstra svært for andre udbydere at gøre sig gældende.



Det skal blandt andet være sket ved, at Intel gav fire af de store computerfabrikker som Dell, Lenovo, HP og NEC rabat. Men rabatten var på betingelse af, at de købte hovedparten af deres processorer hos Intel.



Domstolen sender sagen tilbage, så retten kan undersøge, om sagens omtalte rabatter bryder med EU's konkurrenceregler i lyset af de argumenter, som virksomheden tidligere har fremlagt.



Bøden, som firmaet blev dømt til at betale af EU-Kommissionen i 2009, lyder på 1,06 milliarder euro. Det svarer til 7,9 milliarder kroner.



Da den amerikanske computervirksomhed blev idømt bøden i 2009, var det den hidtil største EU-bøde i en sag om misbrug af en dominerende position.



Men det var inden, at EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, gav Google en rekordstor EU-bøde på 2,42 milliarder euro for misbrug af sin dominans i søgninger på nettet.



Det svarer til 18 milliarder danske kroner.



/ritzau/