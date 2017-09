Boeing modsætter sig United Technologies-Rockwell handel

Flyproducenten Boeing vil gennemgå United Technologies´ (UTC) overtagelse af Rockwell Collins for mulige lovbrud.



Det skriver Financial Times.



Boeing frygter, at priserne på udstyr til fly vil stige som følge af tirsdagens handel, der beløb sig til 30 mia. dollar. Ifølge Financial Times er Boeing skeptisk indtil selskabet modtager flere detaljer om gårsdagens handel. På nuværende tidspunkt mener Boeing ikke, at handlen vil skabe merværdi for kunderne samt industrien.



"(UTC og Rockwells, red) første prioritet burde være at levere til eksisterende omkostninger, tidsplaner og kvalitetsforpligtelser for sine kunder og vores," siger Boeing til Financial Times.



United Technologies tilbyder 140 dollar pr. aktie i Rockwell Collins i en kontant- og aktieaftale, hvilket vil skabe et selskab med en årlig omkostning på 68 mia. dollar. United Technologies´ overtagelse af Rockwell Collins er den tredjestørste handel i flysektoren i år.



