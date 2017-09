Overblik: Her er Novos fem større forlig de seneste ti år

Novo Nordisks seneste forlig med de amerikanske myndigheder er det dyreste af de fem større forlig, selskabet har oplyst om i de seneste ti år.Her er overblikket.5. september 2017 - Novo indgår forlig med de amerikanske myndigheder og betaler 366 mio. kr. i en sag om at have nedtonet advarsler om kræftrisiko ved diabetespræparatet Victoza.10. juni 2011 - Novo meddeler, at det har indgået forlig med det amerikanske justitsministerium og to privatpersoner i en sag vedrørende ulovlig markedsføringspraksis i relation til blødermedicinen Novoseven. Forliget koster Novo 25 mio. dollar. Novo meddeler desuden, at det har betalt 1,7 mio. dollar for at forlige en sag vedrørende markedsførings- og salgsaktiviteter vedrørende sine insulinprodukter.1. kvartal 2010 - Novo meddeler i sit årsregnskab for 2010, at det har en indtægt af engangskarakter på 100 mio. kr. i relation til et patentforlig.26. juni 2009 - Novo indgår forlig med de danske myndigheder vedrørende selskabets salg til Irak i perioden 2000-2003 under FN's olie for mad-program. Forliget koster 30 mio. kr.11. maj 2009 - Novo indgår forlig med det amerikanske justitsministerium vedrørende selskabets salg til Irak i perioden 2000-2003 under FN's olie for mad-program. Forliget koster samlet 18 mio. dollar./ritzau/FINANS