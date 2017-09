Passagervækst på 14 pct til Norwegian i august

Opdateret 8.22 Trods stor konkurrence er det lykkedes Norwegian at flyve med flere passagerer i august sammenlignet med den tilsvarende måned året før.I alt valgte knap 3,3 mio. passagerer at flyve med selskabet i august, hvilket er en stigning på 14 pct. fra samme periode sidste år. Væksten er størst på langdistanceruterne og i Spanien.Belægningen steg med 1,4 pct.point til 91 pct., mens den totale trafikvækst (RPK) steg med 26 pct., og kapacitetsvæksten (ASK) steg med 24 pct.- Vi er rigtig tilfredse med, at stadig flere passagerer vælger Norwegian, når de skal ud at rejse, og at vores trofaste rejsende fortsætter med at vælge os.- Vi oplever stabil, god efterspørgsel i etablerede markeder i Skandinavien, mens den største vækst kommer på langdistanceruterne og i Spanien.- Global vækst er vigtig for at styrke konkurrenceevnen i et udfordrende marked med stærk konkurrence, men også for at bidrage til øget værdiskabelse i alle markeder, vi har virksomhed, siger koncernchef Bjørn Kjos i en pressemeddelelse.Norwegian gennemførte 99,7 pct. af de planlagte flyvninger i august, og punktligheden var på 76,8 pct.Norwegians flådefornyelse fortsatte i august med leverance af to Boeing 787-9 Dreamlinere og én Boeing 737 MAX./ritzau/FINANS