Codan overvejer dyrere forsikringer efter løbers skade

Det kan blive nødvendigt at ændre betingelser for ulykkesforsikringer eller simpelthen at hæve prisen efter en højesteretsdom tirsdag.



Det vurderer forsikringsselskabet Codan, som tabte sagen om erstatning til en kunde, der havde fået en løbeskade.



"Vi kommer til at kigge på, om det betyder, at vi skal ændre i vores betingelser, eller om det betyder så mange flere skader, at vi må kigge på, om vi kan holde den pris, vi har i dag," siger privatdirektør Camilla Amstrup.



Nordjyde i Italien



Under en løbetur i Italien fik en nordjysk kvinde pludselig meget ondt i knæet. Denne skade er omfattet af forsikringen, har dommerne i Højesteret fastslået. Dermed tabte selskaberne Codan og Privatsikring sagen.



Det kan få den konsekvens, at Codan og andre selskaber nu vil blive mødt af flere og høje erstatningskrav.



Det kan føre til, at selskabet må hæve præmien.



"Det kan det i sidste ende. Men det vil være for tidligt at sige, at det sker," siger Camilla Amstrup.



En tredje mulighed er, at løbeskader fremover skal dækkes af en tillægsforsikring.



Har allerede hævet prisen



Imidlertid har Codan allerede hævet præmien betragteligt. Det skete, da man i 2002 ændrede betingelserne til den definition af en ulykke, som Højesteret tirsdag har vurderet. "Bedre dækning betyder flere erstatninger - og det koster selvfølgelig noget," skrev selskabet til kunderne.



Løberens advokat er Birgitte Pedersen fra HjulmandKaptain, og hun er tilfreds med Højesterets dom - også fordi den sætter en nedre grænse for, hvad en ulykke er.



Der er ingen dækning, hvis skaden er opstået, i forbindelse med at man rejser sig op, bukker sig eller begynder at gå.



Advokaten stiller sig uforstående over for Codans melding om eventuelt at hæve prisen.



"Når man har ændret forsikringsbetingelserne efter en anbefaling af brancheorganisationen Forsikring og Pension, så kan man efter min mening forvente, at et professionelt forsikringsselskab foretager beregninger af, om det vil give anledning til yderligere udbetalinger, og hvad det vil koste," siger Birgitte Pedersen.



/ritzau/