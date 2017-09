Den danske bygge- og anlægsvirksomhed MT Højgaard skal udføre projektafklaringsfasen til det kommende Ikea-varehus ved Dybbølsbro Station på Vesterbro i København.



Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.



- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med næste fase og ser frem til et spændende samarbejde med MT Højgaard om at skabe et unikt Ikea-varehus i hjertet af København, siger Anders Lyhne Nordtorp, der er Ejendoms- og Ekspansionschef i Ikea Danmark.



Varehuset, der ventes at åbne inden for de næste par år, bliver det første i en storby og bliver 37.000 kvadratmeter stort fordelt på tre etager. Projektafklaringsfasen løber frem til marts 2018, hvorefter den resterende del af opførslen begynder.



/ritzau/FINANS