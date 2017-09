Store besparelser overrasker Lego-ansattes repræsentant

Medarbejderne hos Lego i Billund kunne tidligt tirsdag morgen læse en nyhed på intranettet om, at der skal skæres 500-600 stillinger.Den besked kommer efter flere år i Lego, hvor omsætningen er steget med tocifrede vækstrater, og hvor den daværende topchef Jørgen Vig Knudstorp for få år siden dansede og sang af glæde, da han præsenterede årsregnskab."Lad mig sige det sådan, i dag er der ikke nogen, der danser," siger Berit Flindt Pedersen, fællestillidsrepræsentant hos Lego i Billund.Hun fik besked om nedskæringerne mandag aften, men har været klar over, at der var noget på vej.I kølvandet på årsregnskabet fra 2016, hvor væksten for første gang i årevis ikke var tocifret, meldte ledelsen ud, at der kunne komme ændringer.Tirsdag præsenterede Lego så et halvårsregnskab, hvor omsætningen gik fem procent tilbage. Samtidig kom beskeden om, at medarbejderstaben skal slankes med otte procent på verdensplan."Vi har vidst siden maj, at ledelsen var i gang med at se på vores organisation, så vi vidste, at der var noget undervejs. Men omfanget har overrasket os. Det tror jeg ikke, at der var nogen af os, der havde forventet," siger hun.- Vi kan ikke undgå afskedigelser, men vi vil forsøge at minimere antallet, siger Berit Flindt Pedersen.Hun har ikke fået oplysninger fra ledelsen om, hvordan de udmeldte nedskæringer skal udmøntes./ritzau/