Lego i fyringsrunde: Farvel til op mod 600 danske stillinger

Opdateret 10.02 Lego skal ud i en omfattende fyringsrunde.Et halvt år efter Lego kunne præsentere endnu en rekordomsætning i sin 85 år lange historie, ser bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp sig nu tvunget til at starte forfra - eller "trykke på 'reset-knappen'", som han formulerer det - for at levere på sin langsigtede ambition, der ikke går hånd i hånd med en tilbagegang på både top- og bundlinje.Lego vurderer, at koncernen får behov for at reducere sin samlede globale arbejdsstyrke med ca.8 pct. Det vil påvirke cirka 1400 stillinger, op til 600 i Danmark – hovedparten før udgangen af 2017.Fyringsrunden annonceres i forbindelse med regnskabet for første halvår, hvor salget skuffende dykkede 5 pct. til 14,9 mia. kr. og driftsresultatet faldt 6 pct. til 4,4 mia. kr. sammenlignet med samme periode året før. Og selvom nettoresultatet faldt 3 pct. i første halvår af 2017 i forhold til året før, har Lego et nettooverskud på 3,4 mia. kr.Ifølge formanden for Lego-koncernens bestyrelse - og tidligere topchef - Jørgen Vig Knudstorp er det nødvendigt med en forenkling af forretningsmodellen, efter Lego over de seneste fem år har fået opbygget en for kompleks organisation.Målet har været at understøtte en tocifret global vækst, men nu vurderes det altså nødvendigt at trimme organisationen."Undervejs har vi tilføjet kompleksitet i organisationen, hvilket gør det sværere for os at vokse yderligere. Derfor har vi nu trykket på 'reset-knappen' for hele virksomheden. Det betyder, at vi bygger en mindre og mere enkel organisation, end vi har i dag, hvilket vil forenkle vores forretningsmodel og gøre os i stand til at nå flere børn," siger han og fortsætter:"Det påvirker også vores omkostninger. Endelig omfatter vores 'reset' i nogle markeder, at vi rydder ud i varelagre på tværs af hele værdikæden. Arbejdet er allerede godt undervejs."Han siger videre, at fratrædelsesvilkårene kommer til at afspejle de påvirkede medarbejderes tid i virksomheden."Vi er meget kede af at skulle lave ændringer, der kan påvirke mange af vore medarbejderes liv. Alle Lego-kolleger er utroligt passionerede i deres arbejde hver eneste dag, og det er vi dybt taknemmelige for. Desværre er det bydende nødvendigt for os at træffe disse svære beslutninger," siger Jørgen Vig Knudstorp.Nyheden kommer en lille måned efter annonceringen af den nu tidligere Danfoss-boss Niels B. Christiansen som Legos nye topchef. Han indtager posten 1. oktober.Fremover skal væksten komme fra nye måder at komme i kontakt med børn og forældre på, lyder det. Lego har en plan om at blande fysiske byggeoplevelser med digitale oplevelser, lyder det i dagens meddelelse.I dag beskæftiger Lego omkring 18.200 globalt. I Danmark, hvor der i dag er cirka 4500 medarbejdere, ventes planerne at påvirke mellem 500 og 600 stillinger.