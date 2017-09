Angry Birds-skaber er parat til at angribe den finske børs

Små vrede fugle i kamp mod tykke grise er på vej ind på de bonede gulve på den finske fondsbørs i Helsinki. Det er selskabet bag mobilspillet Angry Birds, Rovio Entertainment, der er parat til at angribe børsen i Helsinki.



Ifølge Bloomberg News har Rovio tirsdag morgen meddelt, at selskabet vil optages på fondsbørsen.



Den påtænkte børsnotering forventes at være delt op i to dele. Den ene del består af et salg af eksisterende aktier, hvor den største aktionær i selskabet, Trema International Holdings, samt andre aktionærer vil sælge ud.



Den anden del vil være spritnye aktier, og Rovio planlægger at sætte nye aktier for omkring 30 mio. euro, svarende til en lille kvart mia. kr., til salg. Pengene fra børsnoteringen skal gå til, at Kati Levoranta, der er administrerende direktør i Rovio, kan skabe nye spil.



Ifølge Bloomberg betyder det, at finske Rovio kan få en markedsværdi på op til 2 mia. dollar, eller knap 13 mia. kr. Og holder markedsværdien vand, vil det betyde, at Rovios bestyrelsesformand, Kaj Hed, bliver god for 1,4 mia. dollar. Han har i dag 69 pct. af aktierne i selskabet, efter at han investerede 1 mio. euro i selskabet for et årti siden, da det blev grundlagt af hans nevø, Niklas Hed.



Det første mobilspil blev sendt på gaden i december 2009, og som en steppebrand begyndte flere og flere at få de små pjuskede fugle til at bryde tykke grises fæstninger ned. Siden kom der nye spil, merchandise, tegneserier og film på gaden. Og pengene fra børsnoteringen kan ligeledes gøde vejen for "Angry Birds Movie 2", der er planlagt til 2019. Den første film indbragte omkring 350 mio. dollar.



Det er Danske Banks finske afdeling i Helsinki og Carnegie Investment Bank, ligeledes i den finske hovedstad, der er med til at lede de små angrebslystne fugle på børsen.



/ritzau/FINANS