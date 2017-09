Skype-stifter med i kæmpe millioninvestering i førerløse fly

Den tyske opstartsvirksomhed Lilium Aviation, der producerer elektriske førerløse fly, har rejst 90 mio. dollar i ny kapital. Den store kapitalindsprøjtning kommer blandt andet fra kinesiske Tencent Holding, Liechtensteins fyrstefamilies investeringsselskab, LGT, og Atomico, der er ledet af grundlæggeren af Skype, Niklas Zennström.



Det skriver avisen New York Times.



"Der findes mange overbefolkede byer, hvor vi kan bidrage med forbedringer. Vi vil forsøge at gøre en nichetransport til et massetransportmiddel," siger Remo Gerber, Liliums finansdirektør, til the New York Times.



Lilium Aviations topersoners jetfly, Eagle, havde sin første succesfulde testflyvning i marts. Siden er interessen vokset for selskabet, der har rejst 90 mio. dollar fra en gruppe prominente investorer.



Førerløse fly er fremtiden, hvis man spørger Googles medstifter Larry Page, Uber og Airbus. De store selskaber arbejder på at udvikle ny teknologi, der skal erstatte biler. Dog har Liliums Eagle gjort sig særligt bemærket, da flyet er drevet på el, i modsætning til konkurrenternes.



Lilium næste projekt bliver ny flytype, der skal kunne transportere op til fem personer med en fart på 300 kilometer i timen.



/ritzau/FINANS