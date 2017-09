Datacentre kan nu levere overskudsvarme til tusinder

Relateret indhold Artikler

Varmeregningen bliver billigere, og Danmark bliver grønnere. Det bliver resultatet efter Skatteankenævnet mandag afgjorde en sag om afgifter på overskudsvarme.



Direktør for brancheforeningen Dansk Fjernvarme Kim Mortensen kalder afgørelsen et gennembrud for virksomheder i landet.



"I dag køler man overskudsvarmen ned, og smider det enten i Vadehavet eller til gavn for gråspurvene i luften. Med den her afgørelse kan vi bruge overskudsvarmen til at smide det ind i fjernvarmesystemet til opvarmning i huse," siger han.



Når firmaer producerer varer, bliver der produceret varme, og den varme må firmaerne ikke slippe direkte ud i naturen. Derfor betaler store virksomheder som Facebook mange penge for at køle vandet ned, inden de skiller sig af med det.



Men Facebook klagede til Skatteankenævnet, der mandag gav internetfirmaet medhold. I stedet for de nuværende to afgifter på overskudsvarme og el, slipper Facebook med kun at betale elafgiften.



Man skal med andre ord ikke betale for at give varmen væk.



Det gør, at det kan betale sig for firmaet at blive grønnere og give varmen væk gratis, så fjernvarmefirmaerne skal bruge færre fossile brændsler, og danskernes varmeregninger bliver billigere.



Der er et stort uudnyttet potentiale i overskudsvarmen allerede i dag, vurderer Kim Mortensen.



"Vi vurderer, at der allerede i dag er overskudsvarme nok til at opvarme en by på størrelse med Aarhus."



"Med de nye datacentre medregnet bliver det både Aarhus, Odense, Aalborg og Viborg, der kan blive opvarmet med den varme, der nu bliver smidt væk," siger han.



Bill Weihl, direktør for bæredygtighed hos Facebook, siger til Fyens Stiftstidende, at aftalen er banebrydende.



"Vi har ikke gjort det andre steder, og i den her skala har vi ikke set det gjort andre steder," siger han.



Facebook forventer, at det nye datacenter, der skal stå klar i Odense i 2020, vil kunne opvarme 6900 huse.



Ifølge Kim Mortensen har blandt andet raffinaderier, cementfabrikker og foderfabrikker et højt forbrug af energi, som de nu vil kunne omsætte, så energien kan bruges to gange.



