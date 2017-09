Det har været sværere end forventet at bryde igennem hos den amerikanske salgskanal Veteran Affairs (VA) for høreapparatselskabet Widex.



Men virksomheden har stadig stor tro på, at det kan øge sin markedsandel betragteligt og investerer kraftigt på at vinde indpas i segmentet, der tilpasser høreapparater til amerikanske militærveteraner og udgør omkring 20 pct. af markedet i USA.



Sådan lyder det fra Widex' topchef, Jørgen Jensen, efter selskabets regnskab for 2016/2017.



"VA-kanalen har et stort potentiale for Widex. Vi mener ikke, at vi har den markedsandel, som vores størrelse og produkter berettiger til, og som vi har i resten af markedet."



"Men vi må også erkende, at vi kom sent ind i VA-kanalen, og det har været sværere end forventet at komme ind."



"Det er en lang sej kamp, men der er ikke andet at gøre end at klø på. Vi skal vænne audiologerne til også at kigge mod vores produkter," siger Jørgen Jensen.



De seneste tal viser, at Widex havde en markedsandel på 1,6 pct. i juli i VA, hvor schweiziske Sonova er markedsleder med mere end 40 pct., mens GN og William Demant sidder på henholdsvis cirka 20 pct. og 12 pct.



På globalt plan har Widex små 10 pct. af markedet. Midlet til at øge markedsandelen i VA-kanalen er blandt andet øgede investeringer på salgssiden, så audiologerne - der er mellemled mellem Widex og slutbrugeren - i højere grad skeler til Widex-produkter.



"Vi har højere omkostninger i VA-kanalen, end vores omsætning berettiger til, og det er med det klare sigte, at vi skal have en højere markedsandel," siger Jørgen Jensen.



Han vil til gengæld ikke sætte nogen dato på, hvornår Widex så har en markedsandel, der svarer til selskabets position på markedet generelt.



"Det kan ikke gå hurtigt nok, og derfor overinvesterer vi også i VA," siger Jørgen Jensen.



VA-kanalen udgør omkring 700.000 høreapparater årligt.



/ritzau/FINANS