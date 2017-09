SAS Optakt: Sydbank venter flot overskud

SAS kan meget vel have hentet et bedre end ventet resultat i regnskabsårets tredje kvartal, der sluttede med udgangen af juli.Det vurderer Sydbanks analysechef, Jacob Pedersen, i en optakt til regnskabet.Trafikudviklingen, som er kendt fra trafiktallene i kvartalet, der allerede er offentliggjort, har ifølge hans vurdering løftet SAS' indtægter med cirka 800 mio. svenske kr. i kvartalet."Fremgangen i indtægterne bliver til en vis udstrækning modvirket af stigende omkostninger fra det stigende aktivitetsniveau, ligesom vi venter en stigning i brændstofregningen på grund af højere oliepris i kvartalet," skriver Jacob Pedersen.Han venter dog en positiv effekt på cirka 200 mio. svenske kr. fra besparelsesprogrammet 4XNG's besparelsesinitiativer og en positiv valutaeffekt i kvartalet. Et højt niveau for teknisk vedligeholdelse ventes også at trække ned.Sydbank venter dog fremgang i SAS' overskud før skat i kvartalet på cirka 600 mio. svenske kr. til 1660 mio. svenske kr. fra 1034 mio. svenske kr. i det tilsvarende kvartal året før.Fremgangen i nettooverskuddet, hvori der er fraregnet udbytte til SAS' præferenceaktier, ventes lidt større, da det ses stige til godt 1400 mio. svenske kr. fra 715 mio. svenske kr.Sydbank har indregnet en effekt af de nyeste besparelsesinitiativer, men først i fjerde kvartal. Restruktureringsomkostningerne er samlet på cirka 1 mia. svenske kr."Hvor stor en andel af disse SAS udgiftsfører i 2016/17 er uvist. Vi modellerer 300 mio. svenske kr. i restruktureringsomkostninger i år – som vi venter bogføres i fjerde kvartal," skriver Jacob Pedersen.For hele regnskabsåret vil SAS ifølge Sydbank vise tilbagegang i forhold til regnskabsåret før.Det skyldes primært, at regnskabsåret 2015/16 var positivt påvirket af engangsindtægter - i form af primært indtægtsførsel af en EU-bøde og salg af slots i London Heathrow.Sydbank venter dog for hele året 2016/17 negative engangsposter på grund af en indregning af udgifter til EU-bøden igen og restruktureringsomkosntinger. Overskuddet før skat ventes for hele året på 723 mio. svenske kr. mod 971 mio. svenske kr. i hele 2015/16./ritzau/FINANS