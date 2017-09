Et mål om at vokse mindst 10 pct. er ambitionen hos høreapparatselskabet Widex i det nuværende regnskabsår, og det er blandt andet flere nye produktlanceringer, som skal drive fremgangen.



- Vores ambition er at vokse mere end markedet som den lille spiller. Det vil kræve meget, men det er derfor, at vi investerer stort i vores salgsorganisation, forskning og udvikling, siger topchef Jørgen Jensen efter Widex' årsregnskab mandag.



Widex øgede i 2016/2017, der løb til og med udgangen af april, omsætningen med 12,7 pct. til 4346 mio. kr.



Widex fremhæver selskabets nye produkter som den afgørende trækhest for fortsat at kunne vinde ind på konkurrenterne.



I løbet af efteråret vil Widex lancere en genopladelig version af det trådløse produkt Widex Beyond, mens der i foråret 2018 vil blive lanceret en ny produktplatform og i efteråret et produkt drevet af brændselsceller, der kan lades lynhurtigt op, så brugeren kan gøre det når som helst.



Widex vurderer, at markedet vil vokse 4-6 pct. i det nuværende regnskabsår, hvilket er på linje med den danske rival GN Group, der ser en lignende vækst i 2017.



Derimod er det et mere optimistisk bud end konkurrenten William Demant, der i forbindelse med sit seneste regnskab sænkede forventningerne til markedsvæksten i 2017, så det nu ser en vækst i volumen på 2-4 pct. mod tidligere 4-6 pct.



- William Demant er en større virksomhed end vores, så de har berøring med flere kunder og kan derfor måske se nogle ting, som vi ikke kan, men vi deler ikke opfattelsen. Der er efter vores vurdering ikke sket nogle større ændringer i markedet, siger Jørgen Jensen.



Widex sidder på i underkanten af 10 pct. af det globale marked for høreapparater og konkurrerer ud over med William Demant og GN Group primært med Sonova, Sivantos og Starkey.



/ritzau/FINANS