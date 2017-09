Maersk Oil-partner skærer igen i den forventede Sverdrup-regning

Udviklingen af det store norske oliefelt, Johan Sverdrup, hvor danske Maersk Oil er partner, går bedre end ventet.Arbejdet er omkring 60 pct. gennemført, og det ligger både foran tidsplanen og under budgettet, skriver Statoil i en opdatering mandag.Derfor kan det norske olieselskab, som er ansvarlig for udviklingen af feltet, nu igen sænke den forventede regning for investeringerne.Nu ventes første fase af Johan Sverdrup at løbe op i 92 mia. norske kr. (80 mia. kr.), hvilket er 5 mia. norske kr. mindre end hidtil forudset - og godt 30 mia. norske kr. under de første estimater for feltet.Danske Maersk Oil, der er på vej til at blive solgt af A.P. Møller-Mærsk til franske Total for 47 mia. kr., ejer 8,44 pct. af feltet og kan dermed se frem til 340 mio. kr. mindre i udgifter."Johan Sverdrup-prospektet fortsætter med at levere over forventningerne takket være solidt samarbejde mellem Statoil, partnerne og vores leverandører. Vi ser, at der er høj kvalitet i projektplanlægningen og -gennemførslen i alle dele af prospektet, og vi har fået flere besparelser på grund af høj bore- og brøndeffektivitet," siger Statoil-chef Eldar Sætre i en meddelelse.Partnerne har tidligere meldt om en ventet breakeven-pris på mindre end 20 dollar per tønde for feltets første fase. Til sammenligning ligger markedsprisen på en tønde nordsøolie mandag morgen i 52,50 dollar.Den første produktion fra fase 1 ventes i slutningen af 2019, og planen er, at produktionen når op på omkring 440.000 tønder olie per dag ved toppen.Fase 2 igangsættes senere og ventes at koste i alt 40 til 55 mia. norske kr. i investeringer. Den vil løfte udbyttet til 660.000 tønder per dag, svarende til en fjerdedel af Norges olieproduktion.Johan Sverdrup-feltet, der estimeres at indeholde 2 til 3 mia. tønder olie, ejes 40,03 pct. af Statoil, 22,6 pct. af Lundin Petroleum, 17,36 pct. af Petoro, 11,57 pct. af Aker BP og endelig 8,44 pct. af Maersk Oil, der endnu formelt er en del af A.P. Møller-Mærsk, mens godkendelserne af salget til franske Total falder på plads./ritzau/FINANS