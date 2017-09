Novo-rival får betinget godkendelse af insulinanalog i USA

Den franske medicinalgigant Sanofi har modtaget en betinget godkendelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, for sin langtidsvirkende insulinanalog Admelog med Lispro som det aktive stof.Det kan bane vejen for ekstra konkurrence til Eli Lilly og Novo Nordisk, som har tilsvarende produkter. Admelog er grundlæggende en efterligning af Eli Lillys Humalog, som er et konkurrerende produkt til Novos hurtigtvirkende insulin Novolog.Produktet blev i øvrigt godkendt i Europa i juli under navnet Insulin Lispro Sanofi.Den betingede godkendelse i USA betyder, at data i markedsføringsansøgningen var tilstrækkelige til at kvalificere til en godkendelse, men at det er nødvendigt at få afklaret patentforhold.Sanofis salg af Lispro ventes ifølge to analytikere adspurgt af Bloomberg News at nå 256 mio. dollar i 2020. På samme tid ventes Eli Lillys Humalog-salg at være faldet til 2,5 mia. dollar fra estimeret 2,8 mia. dollar i år.Ifølge et estimat fra Ritzau Estimates ventes Novo Nordisks salg af den hurtigtvirkende insulinanalog Novorapid/Novolog at falde til 17,3 mia. kr. i 2019 fra estimeret 20,0 mia. kr. i år.Aktien i Eli Lilly faldt 1,5 pct. efter meddelelsen fra Sanofi fredag aften dansk tid, og der kunne også ses en negativ reaktion i Novos ADR noteret i USA på 0,8 pct. til 47,24 dollar. Det svarer til en kurs på 295,60 danske kr.På børsen i København endte Novo-aktien fredag i 298,40 kr./ritzau/FINANS